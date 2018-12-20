Стоимость нового жилья в Петропавловске и Павлодаре снизилась на 24%

Астана, , 08:10 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Казахстане составляла в среднем 266 тыс. тенге ($717), что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом 20 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В некоторых регионах Казахстана стоимость на новое жилье даже снизилась, что связано с масштабным строительством бюджетного жилья по государственным программам. В Актау цены сократились на 4,2%, в Кокчетаве — на 4,5%, в Павлодаре и Петропавловске — на 24%.

Эксперты отмечают активизацию ипотечного рынка во всех регионах Казахстана. Так с октября 2017 года по октябрь 2018 года объем ипотечных банковских займов вырос на 17,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке Астаны выросла на 11,3%, до 350,1 тыс. тенге за квадратный метр. В среднем по Казахстану стоимость жилья выросла на 1,7%.

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