Производство легковых автомобилей в Петербурге выросло почти на 9%

Санкт-Петербург, , 07:50 — REGNUM На автозаводах Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2018 года выпущено 344,1 тыс. легковых автомобилей. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в опубликованных материалах Петростата.

В Северной столице работают заводы трех иностранных автоконцернов — Hyundai, Toyota и Nissan. Они выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Как сообщало ранее профильное агентство Auto-Dealer-СПб», по итогам 10 месяцев 2018 года рост производства на петербургских автозаводах составлял 8% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Гендиректор агентства Михаил Чаплыгин прогнозировал, что «результат нынешнего года войдет в тройку лучших показателей городского автопрома за 10 лет его развития».

По данным Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, в январе-октябре 2018 года индекс промышленного производства в автопроме составил 110,4% по отношению к тому же периоду 2017 года.

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