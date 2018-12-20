В Большом порту Санкт-Петербург введен в эксплуатацию новый кран

Санкт-Петербург, , 07:21 — REGNUM Специалисты компании «Нева-Металл» (входит в «Северсталь») ввели в эксплуатацию новый портальный кран серии «Витязь» грузоподъёмностью 80 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

Установленное оборудование обладает самой высокой грузоподъемностью на предприятии: грузоподъёмность в 80 тонн достигается в крюковом режиме, в грейферном — 32 тонны. При этом максимальный вылет стрелы крана составляет 40 метров.

«Кран «Витязь» — один из самых мощных в своем классе. Он относится к последнему поколению перегрузочного оборудования и позволяет обрабатывать все типы судов, которые заходят в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург». Рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового крана позволит увеличить скорость перевалки продукции и даст возможность принимать в обработку еще больше видов грузов», — сообщил гендиректор компании «Нева-Металл» Андрей Зубарев.

Отмечается, что новое оборудование будет использоваться в основном для перевалки контейнеров. Кран оснащён автоматическим телескопическим спредером, который позволяет выполнять захват контейнеров и обладает функцией выравнивания грузов. Другой особенностью крана является механизм его передвижения — он основан на принципе прямого привода последнего поколения без использования внешних зубчатых зацеплений.

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