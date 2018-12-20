Чистопольский хлебозавод из видеожалобы Путину стал банкротом

Чистополь, Татария, , 07:16 — REGNUM Чистопольский хлебозавод, работники которого в своей июньской жалобе к прямой линии Владимира Путина пожаловались на невыплату зарплаты и возможную остановку единственного производителя хлеба в городе, не смог восстановить своё финансовое состояние и был обанкрочен. Арбитражный суд Татарии признал АО «Чистопольский хлебозавод» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца — до 8 апреля 2019 года. Решение суда исполняется немедленно, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в преддверии прямой линии президента РФ работники Чистопольского хлебозавода, не получавшие заработную плату несколько месяцев, записали видеообращение к Владимиру Путину. В нём они рассказали о проблемах предприятия — единственного производителя хлеба в городе, и пожаловались на возможное закрытие производства. Хотя жалоба и не попала в эфир самой прямой линии, но о судьбе 200 работников предприятия рассказали федеральные СМИ, и с этого момента ситуация изменилась.

Правоохранительные органы провели проверку изложенных сведений, и по результатам возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 206 работникам завода на общую сумму почти 6 млн рублей. Спустя какое-то время в розыск был объявлен руководитель предприятия, который, по мнению следствия, знал о финансовых проблемах завода, но несмотря на долги по зарплате с марта по май 2018 года, направлял «имеющиеся денежные средства на иные нужды». Тогда же стало известно, что на заводе за несколько месяцев до появления видеожалобы сменился собственник — основной пакет акций перешёл к предпринимателю из Ульяновской области.

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В начале июня 2018 года в Арбитражный суд Татарии от частного предпринимателя поступил первый иск с требованием обанкротить чистопольский завод. К моменту ввода наблюдения на предприятии число кредиторов выросло, в их числе оказался и банкрот «Татагропромбанк», в залоге у которого находится практически всё имущество хлебозавода, включая участки, здания, оборудование. Банк входит в число основных кредиторов АО, сумма задолженности перед ним по трём кредитным договорам превышает 128,671 млн рублей.

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30 ноября 2018 года прошло собрание кредиторов предприятия. К тому моменту в реестр были включены требования на сумму свыше 184,546 млн рублей, почти 73% из которых приходились на «Татагропромбанк». Кредиторы на собрании 99,2% голосов приняли решение о банкротстве хлебозавода. Позднее данное решение собрания один из них пытался оспорить, но неудачно.

В середине декабря 2018 года Арбитражный суд РТ рассмотрел соответствующее ходатайство и вынес вердикт — признать должника несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на четыре месяца. Конкурсным управляющим утверждён Олег Антоненко.

Следующее заседание, где подведут первые итоги банкротства, состоится 8 апреля 2019 года. Решение ещё может быть обжаловано.