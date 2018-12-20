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Обвал цен на нефтяном рынке приостановился

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 20 декабря

Обвал цен на нефтяном рынке приостановился
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 20 декабря 2018, 07:15 — REGNUM  На ICE в Лондоне 19 декабря обвал цены на нефть приостановился. К вечеру среды нефть смеси Brent выросла на 0,34%, до $56,49 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вышли данные по коммерческим запасам нефти в США. Запасы сократились за неделю на 497 тыс. баррелей, что разошлось с ожиданиями аналитиков, которые предсказывали сокращение на 2,44 млн баррелей. ФРС приняла 19 декабря ожидаемое решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, и это может привести к укреплению доллара и снижению спроса на иные активы — ценные бумаги и фьючерсы.

Из позитивных новостей отметим, что западные СМИ сообщают, что в Саудовской Аравии, согласно недавно обнародованным цифрам по проекту бюджета страны на 2019 год, роста доходов от экспорта нефти в 2019 году на 9%. Таким образом, в Саудовской Аравии обвала нефтяного рынка в следующем году не ждут.

Если в ближайшие дни не поступит негативных новостей, то рост нефтяного рынка может возобновиться. Прогноз по цене нефти на сегодня, 20 декабря, остается в диапазоне $56−58 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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