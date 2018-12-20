Рубль подешевел на ожиданиях решения ФРС США

Москва, , 07:09 — REGNUM На Мосбирже 19 декабря настроения валютных трейдеров были не особо радостные в преддверии обнародования решения ФРС США по процентной ставке. Рынок ожидал, что процентная ставка будет повышена и это приведет к укреплению доллара, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру 19 декабря рубль предсказуемо подешевел к доллару на 0,16%, а к евро — на 0,25%.

ФРС объявила свое решение по ставке, когда торги на Мосбирже по рублевым парам уже завершились. Как и ожидалось, Федрезерв решил в четвертый раз за этот год повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25−2,5%. Основанием для этого решения стали активный экономический рост в США, сильные показатели рынка труда и инфляция вблизи 2% в год. Американские аналитики ожидают, что в 2019 году Федрезерв повысит ставку еще трижды. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции тем не менее заявил, что есть основания для постепенного повышения ставки, так как некоторые признаки ослабления темпов экономического роста имеют место.

Тем временем российский Минфин 19 декабря не смог удачно разместить три выпуска гособлигаций на общую сумму 25 млрд руб. Выпуск ОФЗ-ПД 26 223 с погашением в феврале 2024 г. на 10 млрд руб. был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Аукционы по выпускам ОФЗ-ПД 26 214 и ОФЗ с индексируемым номиналом 52 202 состоялись, но прошли тоже не слишком удачно. Выпуск 26 214 был размещен только на 11,4%, из предложенного объема в 10 млрд руб. удалось продать бумаг только на 1,14 млрд с доходностью 8,01% годовых. Выпуск ОФЗ-ИН 52 202 удалось разместить менее чем наполовину, из предложенного объема в 5,1 млрд руб. было продано облигаций только на 2,27 млрд. Индекс российских гособлигаций RGBI на этих новостях к вечеру упал на 0,1%.

Курс евро к доллару в среду вырос на 0,2%. Нефть марки Brent немного подросла, на 0,34%, до $56,49 за баррель. Исходя из повышения процентной ставки в США, прогноз по курсу доллара на сегодня, 20 декабря, повышен до 67−68 руб., а по курсу евро — до 76−77 руб.

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