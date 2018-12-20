Долги по зарплате в Хабаровском крае снизились, но не исчезли

Хабаровск, , 07:15 — REGNUM В Хабаровском крае задолженность по состоянию на 1 декабря 2018 года по заработной плате существенно снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, однако продолжают оставаться довольно значительными. В канун новогодних праздников почти 3 тыс. человек остались без заработанных денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальний Восток вновь стал лидером России по зарплатным долгам

По данным Хабаровскстата, на 1 декабря 2018 года в регионе сохраняется просроченная задолженность по зарплате в размере 193,6 млн рублей. Это существенно ниже, чем в декабре 2017 года — тогда работодатели задолжали работникам 261,9 млн рублей.

Ждут выплату заработной платы, по данным ведомства, 2982 человека.

Самая большая задолженность сложилась в строительной отрасли — более 154 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток в феврале 2018 года стал лидером в России по зарплатным долгам. Сумма просроченной задолженности по зарплате в регионах ДФО составила тогда 828,7 млн рублей. Первое место занимало Приморье — 447,3 млн рублей просроченной задолженности. На втором месте находился Хабаровский край с долгом в 259,6 млн рублей.