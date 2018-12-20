Фургал устроил разнос министру образования за голодающих детей в школах

Хабаровск, , 06:22 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал раскритиковал министра образования региона Аллу Кузнецову за голодающих в школах детей. Глава региона выразил недоумение по поводу несоответствия: чиновники получают премии регулярно, на их содержание в год край тратил ещё до недавнего времени 11 млрд рублей, а ребёнок в школе получает чай и булочку раз в день. Губернатор пообещал пустить премии чиновников на обеспечение нормального питания детей в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Позорищем» назвал губернатор Хабаровского края сообщение министра образования региона о том, что «родители с разными доходами кормят детей в школах по-разному».

На совещании, посвященном социальным проблемам региона, министр привычно доложила, что, согласно установленным нормам, дети, которые пребывают в школе более 3−4 часов в день, должны быть обеспечены горячим питанием.

«За средства родителей в крае питается 71% учащихся, остальные относятся к льготным категориям. Из краевого бюджета для льготников выделяется по 16 рублей в день в южных районах и по 26 рублей в день в северных», — сказала министр.

Недостающие на питание школьников из бедных семей средства, по словам министра, добавляют муниципалитеты. Однако, как выяснилось, далеко не все местные власти выделяют деньги со своих бюджетов на эти цели. К тому же, в крае много родителей, которые вообще не в состоянии оплачивать детские обеды и завтраки.

«Что в таком случае ест ребёнок?! Что происходит, если родители не могут доплатить за питание?! Одни дети идут кушать в столовую, а другому ребёнку говорят — ты сиди за партой, тебе не положено? Чай и булочку дают? Это позорище! Стыдно слушать», — возмутился глава региона.

Министр образования Алла Кузнецова попыталась возразить губернатору, заявив, что причиной всему — катастрофическая нехватка денег. Но такой аргумент Фургал не принял:

«Да? Зато у нас на всю страну крик: губернатор плохой, он немножко решил сократить расходы на нас, таких хороших. 11 миллиардов тратили на себя. А ребенку чай с булочкой?! Ну, самим не стыдно?».

Кузнецова попыталась опять возразить, но глава региона не позволил ей этого сделать:

«А мы возьмём и что-то слишком шикарное уберём. А эти дыры закроем. Для начала возьмём и сократим премии всем — главам районов, правительству. А за что им премии платить? За то, что мы не можем питание детям организовать? Значит, будем думать, как сокращать на автопарке, на зарплатах правительству, депутатам, всем остальным. Раз у нас нет денег, то мы не имеем права платить такие зарплаты чиновникам и себе. Детей накормить не можем, автобусы в школы купить не можем, мел в школы мы купить не можем. Да что это такое?! С министерством финансов садитесь, смотрите, изыскивайте средства. Но я вас прошу, пожалуйста, питание дети должны получать все одинаковое. Не могут платить родители — будет платить мы».

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Жители региона, судя по комментариям в социальных сетях, считают проблему организации детского питания в школах одной из самых наболевших.

Комментируя заявление главы региона житель Хабаровска в соцсети написал:

«Они его убьют. Если он будет вот так ломать их привычную жизнь — они его убьют, эти чиновники».

В комментариях люди рассказывают совсем уж дикие истории. Например, в одной из поселковых школ детей, родители которых оплачивают питание, сажают за отдельный стол и дают на обед макароны с сосиской, а бедных детей сажают за другой стол и дают пустые макароны. Учительница, опубликовавшая этот пост, сообщила, что уже не выдерживает этого, поскольку не в силах видеть глаза голодных детей, с завистью наблюдающих, как за соседним столом едят сосиски.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал более, чем в два раза сократил доплаты к пенсиям губернатору, чиновникам и депутатам. Этому предшествовал скандал: общественности стало известно, что краевой депутат Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тыс. рублей. Выяснилось, что такой закон был принят при экс-главе региона Вячеславе Шпорте и доплата из регионального бюджета положена всем депутатам краевой думы.

Одним из первых шагов Сергея Фургала на посту губернатора стал запрет чиновникам на роскошь: выставлена на торги яхта, купленная ранее и содержавшаяся за счёт бюджета, запрещены дорогостоящие покупки — ручки «Паркер» и прочее. Экономия только за три месяца составит 800 млн рублей. Деньги пустят на социальные нужды.