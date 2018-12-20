Три миллиона китайцев на пляжах стран Персидского залива

Александр Шпунт, , 00:13 — REGNUM

В докладе аналитического центра «Коллиерс Интернешнл», опубликованном в преддверии ежегодного туристического саммита «Арабиан Трэвэл Маркет 2019», который состоится в Дубае, с 28 апреля по 1 мая 2019 года, говорится, что число туристов из Китая, ежегодно посещающих страны Залива, вырастет за три года на астрономические 81 процент: с 1,6 миллиона в 2018 году до 2,9 миллиона в 2022 году.

Здесь сразу несколько глобальных достижений: самый высокий процентный рост туристического потока за три года за все время исследования отрасли, по всем регионам мира. Самый высокий абсолютный прирост в численности туристов. Самый высокий показатель роста туристов из одной страны. И, наконец, …

Сегодня страны Персидского Залива привлекают лишь 1% процент от общего объема исходящего турпотока Китая. И это никак не может устраивать лидеров туристического бизнеса региона: ведь в 2030 году ожидается выезд за границу 400 миллионов китайских туристов — по сравнению со 154 миллионами в 2018 году. К 2030 году на Китай будет приходиться четверть всего оборота международного туризма.

И это при том, что, как отметила Даниэла Кертис, директор «Арабиан Трэвэл Маркет 2019», только «7 процентов всего населения Китая имеют паспорт, по сравнению примерно с 40 процентами американцев и 76 процентами британцев. …Таким образом, исходящий китайский турпоток представляет собой обширный, неиспользованный в полной мере [глобальной туриндустрией] пул богатых людей, предприимчивых путешественниов, и страны Персидского Залива наращивают свои усилия, чтобы гарантировать, что они [эти страны] окажутся их выбором» — добавил Кертис. Но уже сегодня, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNTWO), выездные китайские туристы тратят в год около 270 миллиардов долларов (показатели 2017 года).

Для того, чтобы понять масштабы и перспективы турпотока из Китая, имеет смысл сравнить его с туристическим потоком из другой азиатской страны с миллиардным населением — Индией. Согласно другому отчету того же аналитического центра, «Коллиерс Интернешнл», общее количество выезжающих из Индии туристов в 2018 году составит 22,5 миллиона, и ожидается, что к 2022 году оно достигнет 50 миллионов. Около 5,4 миллиона индийских туристов посетят государства Персидского Залива в этом году, и ожидается, что в 2022 году их число возрастет до 9 миллионов туристов.

Разница с китайцами — почти на порядок, при примерно равных темпах роста ВВП и сопоставимой численности населения. Для сравнения: за последние три года Индия была крупнейшим рынком для туристического сектора Дубая. В целом в 2017 году ОАЭ приняли 2,3 миллиона индийских туристов, что составляет 13 процентов от общего числа приезжающих на отдых. Это на 1/5 больше, второй по величине турпоток в ОАЭ — из Саудовской Аравии.

Из приведенных цифр несложно увидеть, что если сегодня и даже завтра рынок стран Залива — «индийский», то перспективны «китаизации» турпотока выше почти в десять раз по всем основным показателям. Есть за что сражаться.

Движение навстречу друг другу китайских туроператоров и туристических сервисных корпораций стран Залива взаимно. В прошлом году число китайских участников, забронировавших стенды на «Арабиан Трэвэл Маркет 2018», почти удвоилось, и эта тенденция, похоже, будет продолжаться и на выставке 2019 года. Одновременно, данные исследования предпочтений местных участников ATM 2018 показывают, что 25% делегатов, экспонентов и посетителей были заинтересованы в ведении бизнеса с туроператорами из Китая.

Что касается страновых предпочтений, то данные «Коллиерс Интернешнл» показывают, что в Саудовской Аравии будет наблюдаться самый высокий пропорциональный рост посещений из Китая с прогнозируемыми темпами роста в 34 процента в период между 2018 и 2022 годами. Что касается других стран региона, то для ОАЭ прогнозируется показатель роста в 13%, для Омана — 12%, а Бахрейн и Кувейт будут стабильно увеличивать число прибывающих китайцев ежегодно с ростом на 7%.

Уже сегодня Китай для Объединенных Арабских Эмиратов является пятым по величине рынком сбыта туристических услуг после Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и Омана. Количество туристов из Китая за один только год выросло на 14% и достигло 573 000 человек. «Благодаря 11,58 миллионам туристов в этом году мы сохранили свои позиции в качестве четвертого наиболее посещаемого города в мире согласно Глобальному индексу городов MasterCard…» — отметил Хелал Алмарри, директор департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая. Департамент недавно подписал отдельное соглашение с китайским коммуникационным гигантом «Тенсент» о продвижении Эмиратов в качестве рекомендуемого места назначения для китайских путешественников.

«Эмаар», крупнейшая компания Эмиратов, неделю назад сообщила, что начала свою деятельность по развитию бизнеса в Китае, «стремясь продвинуть Дубай в качестве места для инвестиций и стимулировать развитие туризма из крупнейшей экономики Азии». В заявлении «Эмаар"говорится, что корпорация приступил к развёртыванию двух офисов — в Пекине и Шанхае, — в которых будут работать команды, специально набранные из граждан Китая. Еще более важно, что «Эмаар"планирует открыть отели под брендом Address, специально ориентированные на китайских гостей, в «ключевых городах страны», которые «дополнят инициативу «Один пояс, одна дорога», объявленную президентом Си Цзиньпином. На сегодняшний день это первый проект в туристической отрасли, включенный в глобальную инициативу Пекина — и не только в регионе Ближнего Востока.

За последние десять лет аэропорты стран Залива и в Китае продемонстрировали самое быстрое увеличение количества связующих прямых рейсов для пассажирских авиаперевозок во всем мире.

Пытаясь закрепиться на рынках сверхдальних перелетов не только как глобальный хаб, но и как место промежуточного отдыха, страны Залива оптимизируют для этого свою визовую политику. Так, в начале этого года, в рамках новых правил, ОАЭ объявили, что всем транзитным пассажирам будет предоставлено освобождение от платы за въезд в течение первых 48 часов. Они могут дополнительно продлить транзитную визу на срок до 96 часов за плату в размере 50 дирхамов (14 долларов США). Виза будет доступна на экспресс-стойках в залах паспортного контроля в аэропортах ОАЭ.

Началась настоящая «визовая гонка» стран залива, ориентированная прежде всего на привлечение китайских туристов: в Омане, Бахрейне и Кувейте владельцы паспортов из Китайской Народной Республики теперь могут получить тридцатидневную визу по прибытии, прямо в аэропорту.

Рынок выездного китайского туризма привлекателен настолько, что на него стремятся совсем уже неожиданные игроки. Вчера министр туризма, археологии и дикой природы суданского правительства Мухаммед Абу Заид Мустафа объявил о скором созыве инвестиционного форума по туризму в Судане, в Хартуме, столице государства — целевым образом ориентированного на китайский турпоток. «Поток китайских туристов в Судан в последнее время, который стабильно растет — это уникальная возможность для экономики страны», — добавил министр, который заявил также планы на участие Судана в международных ярмарках по продвижению потенциала суданского туризма на китайский рынок.