Производство автомобилей в России в ноябре увеличилось на 18,4%

Москва, , 23:54 — REGNUM В России в ноябре 2018 года было произведено 155 тысяч автомобилей, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в опубликованном 19 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Также за месяц в стране было произведено 4,1 тысячи автобусов, что на 85,2% выше показателя 2017 года. Производство пассажирских вагонов увеличилось на 5,3%, до 120 единиц, грузовых вагонов — на 10,1%, до 6,8 тысяч единиц. Производство прогулочных и спортивных судов увеличилось на 12,2%, до 4,6 тысячи единиц.

В то же время производство вертолётов в ноябре в годовом выражении сократилось на 85,7%, производство мотоциклов и мотоциклетных колясок — на 21,1%.

За период с января по ноябрь 2018 года объём производства автомобилей в стране, по данным Росстата, в целом увеличился на 15,1% в годовом выражении.