Четверг, 20 Декабря 2018 года
00:29:12 МСК

Производство автомобилей в России в ноябре увеличилось на 18,4%

Экономика

Росстат зафиксировал рост производства автобусов, вагонов и судов в ноябре

Москва, 19 декабря 2018, 23:54 — REGNUM  В России в ноябре 2018 года было произведено 155 тысяч автомобилей, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в опубликованном 19 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Также за месяц в стране было произведено 4,1 тысячи автобусов, что на 85,2% выше показателя 2017 года. Производство пассажирских вагонов увеличилось на 5,3%, до 120 единиц, грузовых вагонов — на 10,1%, до 6,8 тысяч единиц. Производство прогулочных и спортивных судов увеличилось на 12,2%, до 4,6 тысячи единиц.

В то же время производство вертолётов в ноябре в годовом выражении сократилось на 85,7%, производство мотоциклов и мотоциклетных колясок — на 21,1%.

За период с января по ноябрь 2018 года объём производства автомобилей в стране, по данным Росстата, в целом увеличился на 15,1% в годовом выражении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить