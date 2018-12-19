Для «Арктик СПГ-2» построят 4 ледокола на газомоторном топливе

Москва, , 23:54 — REGNUM Обеспечение «Новатэка» четырьмя ледоколами на газомоторном топливе к 2023 году вошло в итоговые поручения Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в адрес Минпромторга РФ и ОСКпо итогам совещания по развитию Арктики — сообщает издание «Морские вести».

В поручении говорится: «Минпромторгу России совместно с Объединенной судостроительной корпорацией, ССК «Звезда», госкорпорацией «Росатом» и «Новатэком» проработать вопрос о строительстве 4 ледоколов на газомоторном топливе с учетом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года, включая предложения по судостроительной верфи (судостроительным верфям), срокам и стоимости строительства». О выполнении поручения необходимо доложить в правительство до 1 марта 2019 года.

Основными претендентами на строительство ледоколов являются Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и судоверфь «Звезда"принадлежащая «Роснефти». Сообщалось, что сроки строительства судов предельно сжаты, так как они понадобятся уже в 2023 году на следующем проекте «Новатэка» «Арктик СПГ — 2».