Финансирование Севморпути может увеличиться в 2019 году

Москва, , 23:50 — REGNUM Заместитель Министра транспорта РФ, глава Росморречфлота Юрий Цветков, по информации издания «Морские вести», сообщил журналистам, что для разработки модели Северного морского пути сформирована команда проекта, есть поручения от председателя правительства и курирующего вице-премьера.

«Все должно быть увязано, — подчеркнулЮ.Цветков. — Произошел определенный разрыв на этапе планирования. То есть, ледоколы начинаем строить. В то же время с опережением графика идет «Новатек». Ему дноуглубление понадобится раньше. Поэтому финансовые средства должны активно осваиваться в 2019, 2020, 2021 годах».

В настоящее время идет корректировка. «Она потребует изменений в бюджет, изменения плана мероприятия. Организационные мероприятия надо провести, — пояснил Ю. Цветков. — Это передача функций корпорации «Росатом» по Севморпути. Соответственно, объекты перейдут к ним… И мы должны в ближайшие два месяца эти планы сверстать».

Ранее сообщалось о сокращении Минфином РФ сметы финансирования Севморпути на 2019 год. Из информации Ю. Цветкова можно понять, что в интересах «Росатома» и «Новатека» финансирование Севморпути снова может быть увеличено — в связи с передвижкой многих мероприятий на более ранние сроки — из-за опережения реализации проекта Ямал СПГ.