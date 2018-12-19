Заявление ФРС разочаровало Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Фондовый рынок США отреагировал снижением на заявление Федеральной резервной системы о повышении процентной ставки и планах повышений на 2019 году, 19 декабря передает агентство Reuters.

Все основные индексы «растеряли» прибыль, набранную в течение дня торгов, — индекс Dow Jones поднялся на 81,11 пункта (0,34%), до 23 756,75 пункта, индекс S&P 500 прибавил 6,7 пункта (0,26%), до 2552,86 пункта, индекс Nasdaq ушел в минус на 10,61 пункта (0,16%), до 6773,30 пункта.

Несмотря на то, что в 2018 году ФРС США трижды повышала базовую ставку, а в 2019 году обещает сделать это всего два раза, инвесторы сочли это недостаточным смягчением для поддержания рынка.

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