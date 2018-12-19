Потребность Узбекистана в производственных кадрах — 500 тыс. человек

Ташкент, , 22:55 — REGNUM В Узбекистане безотлагательная потребность в научных и научно-педагогических кадрах составляет более 5 тысяч. Если учесть потребность в производственных сферах, эта цифра увеличится минимум в 50−100 раз, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Передовые кадры, соответствующие требованиям ускоренно осуществляемых во всех сферах реформ, нужны уже сегодня», сказал президент, вступая на совещании, посвященном вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли.

Мирзиёев задался вопросом: а какие и для каких сфер будут необходимы специалисты в близкой и далекой перспективе экономического развития? «Уже сейчас необходимо глубоко задуматься над этим вопросом, воспитать кадры, соответствующие требованиям времени и темпам реформ. От решения этого вопроса зависит наше будущее», подчеркнул глава Узбекистана.

Как ИА REGNUMсообщало ранее, указом президента Узбекистана от 25 сентября текущего года при правительстве республики организован фонд «Эл-юрт умиди» (Надежда народа) по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками. (https://regnum.ru/news/2489589.html)

Перед фондом поставлены задачи по организации подготовки талантливой молодежи за рубежом по программам магистратуры и докторантуры, повышению квалификации и стажировке специалистов различных сфер, установлению постоянного диалога с соотечественниками за рубежом, привлечению их в осуществляемые в стране социально-экономические реформы, содействию подготовке высококвалифицированных кадров с зарубежными университетами и научными центрами.

На эти цели в 2019 году намечено выделение 45 миллиардов сумов (один доллар-8300 сумов) из государственного бюджета, по поручению президента эта сумму планируют увеличить.

В ходе совещания, фонду «Эл-юрт умиди» поручено сформировать совместно с Министерством иностранных дел и Союзом молодежи базу данных о соотечественниках за рубежом, обладающих ценным опытом, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций — в кратчайшие сроки запустить реестр данных о соотечественниках с разбивкой на страны и специальности.