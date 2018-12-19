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ФРС США повысила базовую ставку в четвёртый раз за 2018 год

Экономика

Базовая процентная ставка ФРС повышена на 0,25 процентных пункта

ФРС США повысила базовую ставку в четвёртый раз за 2018 год
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар

Вашингтон, 19 декабря 2018, 22:28 — REGNUM  Федеральная резервная система США 19 декабря объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта — до 2,25−2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Базовая ставка ФРС США повышается уже в четвёртый раз за текущий год. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых, в сентябре — до 2−2,25% годовых.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал ФРС не повышать базовую процентную ставку, заявив, что это может вызвать замедление экономического роста в стране.

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