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Объем жилищного строительства в Мордовии вырос на 12,8%

Экономика

Всего в республике введено более 3,6 тыс. квартир в этом году

Саранск, 19 декабря 2018, 21:49 — REGNUM  В Мордовии объем ввода жилья по итогам января-ноября 2018 года увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в республике с начала года введено 293,839 тыс. кв метров жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Причем 70,068 тыс. кв метров или 23,8% от общего объема жилья введено в эксплуатацию в сельской местности, по сравнению с прошлым годом рост составил 4,6%.

В структуре строительства 145,271 тыс. кв метров или 49,4% введено индивидуальными застройщиками. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года ввод индивидуального жилья вырос на 26,4%.

Строительными организациями введено 148,568 тыс. кв метров или 50,6% в структуре строительства. Рост составил 2%.

В республике за указанный период построено 3624 квартиры, включая общежития. Годом ранее было введено на 1,4% квартир больше. Средняя стоимость строительства одного кв метра увеличилась на 21,8% и составила 42,8 тыс. рублей.

Физическим лицам продано на 70,7% больше жилья, чем годом ранее, доход от продажи квартир также увеличился на 63,5%.

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Строительство жилья
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