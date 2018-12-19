Конкурс «Мой первый бизнес» — 12 тысяч сертификатов и ценных призов

Москва, , 21:42 — REGNUM В Москве названы победители онлайн-этапа международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес»: 12 тысяч конкурсантов получили сертификаты и ценные призы. Из их числа 1,5 тысячи победителей смогут поучаствовать в бизнес-интенсивах, которые продут в первом квартале 2019 года в 13 городах.

«Конкурс «Мой первый бизнес» направлен на то, чтобы не только научиться зарабатывать деньги, но и помогать другим людям, другим участникам, другим проектам. Это крайне важно. Я убежден в том, что предприниматели — это люди, которые делают очень важное дело. Они меняют мир к лучшему, благодаря предпринимателям развивается экономика. Но когда предприниматели ещё и оказывают помощь, поддержку другим людям, тем, кто вокруг них — это ещё важнее. Это их вклад в решение социальных задач», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что победители онлайн-этапа, около 1,5 тысяч учащихся старших классов в феврале пройдут бизнес-интенсивы. «Целый проект для них организован по изучению основ бизнеса. Проект этот стартует в феврале и продлится в течение первого квартала 2019 года», — добавил Алексей Комиссаров.

Всего будет организовано 20 бизнес-интенсивов в 13 городах. Первая волна пройдет 7−10 февраля в Москве (4 мероприятия), Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске и Краснодаре. С 14 по 10 февраля бизнес-интенсивы пройдут в Москве (4 мероприятия), Волгограде, Воронеже, Иваново, Севастополе, Ростове-на-Дону и Саратове.

Результаты выполнения заданий в треках оценивало экспертное жюри. По итогам были определены 12 тысяч победителей, которые получили сертификаты о прохождении обучающего курса и множество призов. При этом блогеры, которые выступают наставниками конкурса, определили по 10 победителей (всего 40 человек) в 4 направлениях (кроме «Командных бизнес-проектов»). Конкурсанты, занявшие первые пять мест, получили IPhone XS. Призёры, занявшие с 6 по 10 место, получили в подарок MacBook.

В треке «Командные бизнес-проекты» были названы 10 команд (в каждой по 3 участника), которые, кроме общих призов, выиграли игровые приставки Sony PlayStation 4 Pro.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд содействия инновациям и благотворительный фонд «Капитаны».

По словам основателя Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексея Нечаева, предпринимательские компетенции нужны разным людям, вне зависимости от того, какой жизненный путь человек выбрал.

«Умение сделать что-то, даже с минимальными ресурсами, придумать новое — это одна из важных вещей. Это то, что помогает человеку стать счастливым», — сказал Алексей Нечаев.

Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что в этом году Фонд впервые привлек в качестве экспертов 500 своих грантополучателей.

«Это интересный опыт и полезная практика как для инноваторов, так и для тех, кто только начинает свой путь в наукоёмкий бизнес. Мы рады видеть здесь авторов самых разных проектов от Камчатки до Калининграда и уверены, что конкурс даст старт и возможность воплотить свои идеи в жизнь», — сказал Сергей Поляков.

Напомним, регистрация и онлайн-этап конкурса 2018−2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. Всего на платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тысяч заявок). Всего задания конкурса выполнили 267 677 участников.

Больше всего заявок поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. В 2018 году конкурс стал международным. Из общего числа заявок 65 960 поступили из 53 зарубежных стран.

Самым популярным направлением конкурса среди участников стал трек «Свой видеоблог» — участие в нем приняли 92 302 школьника. За ним следуют треки «Сделай своими руками» (90 482 конкурсанта); «Инновации» (34 037), «Интернет-продажи» (33 550), «Командный бизнес-проект» (17 306).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.