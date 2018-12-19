Промпроизводство в Мордовии выросло на 9,5%

Саранск, , 21:29 — REGNUM По итогам января-ноября 2018 года промышленное производство в Мордовии в физическом выражении выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении рост составил 15,5%, отгружено товаров и выполнено работ и услуг собственными силами 178,531 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Максимальный рост показателя физического объема производства наблюдается в сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — производство увеличилось в 2,6 раза. В стоимостном выражении производство выросло в 2,9 раза — до 7,155 млрд рублей.

В сфере добычи полезных ископаемых в физическом выражении рост составил 18,9%, однако в стоимостном выражении наблюдается снижение показателя на 26,9% — до 60,546 млн рублей.

В сфере обрабатывающих производств показатель физического объема вырос на 6,4%, произведено товаров на сумму 160,239 млрд рублей или на 13% больше, чем за 11 месяцев предыдущего года.

Также наблюдается рост объемов в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха на 5,5%, предприятия произвели товаров и услуг на сумму 11,076 млрд рублей или на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года.