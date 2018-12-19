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В украинском аэропорту приостановят прием импортных грузов

Экономика

На время новогодних праздников

Киев, 19 декабря 2018, 21:39 — REGNUM  Украинский аэропорт «Борисполь» приостановит прием импортных грузов из-за высоких объемов транзита грузов на новогодние праздники, сообщает 19 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, прием импортных грузов будет приостановлен с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года. Как отметили в аэропорту, в эти дни ожидается резкое увеличение количества принимаемых грузов, а человеческие и технические ресурсы аэропорта ограничены.

При этом грузы, проходящие транзитом или отправленные на экспорт, будут обрабатываться как обычно.

Напомним, ранее на Украине из-за непогоды были задержаны рейсы в аэропортах Киева, Львова, Одессы и Харькова. Причиной стали сильные снегопады.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за непогоды на Украине задерживаются авиарейсы

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