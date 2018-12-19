Uber проиграл апелляцию в суде Великобритании

Лондон, , 21:11 — REGNUM Агрегатор такси Uber проиграл апелляцию в Британском апелляционном суде в Лондоне, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому Uber обязан трудоустроить своих водителей не как подрядчиков, а как сотрудников — с минимальной зарплатой и оплачиваемым отпуском.

Решение суда касается двоих конкретных водителей, однако может стать прецедентным в случае, если остальные 50 тыс. таксистов Uber в Великобритании также захотят бороться за свои права.

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