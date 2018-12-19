В Ташкенте прошла ярмарка продукции бизнеса из китайского Синьцзяна

Ташкент, , 20:53 — REGNUM Китайские предприниматели из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (СУАР) устанавливают прямые связи со своими коллегами из Узбекистана; в Ташкенте прошла 10-я ежегодная международная ярмарка продукции из Синьцзяна, сообщает 19 декабря Синьхуа со ссылкой на узбекские СМИ.

По мнению директора международной компании «Гуантон» Тан Сюцун, взаимодействие лидеров двух стран Си Цзиньпина и Шавката Мирзиеева для бизнеса открылись новые возможности, частью которых и является ташкентская ярмарка. В ее рамках между предпринимателями идет активный обмен информации о продуктах, товарах и услугах, новейших достижениях промышленности и рынке Узбекистана. Завязываются активные контакты между производителями и покупателями, а также между потенциальными партнерами по бизнесу.

Ерсын Тологонулы, представитель синьцзянской компании «Жонгиаксинлу», которая специализируется на разработке, производстве и обслуживании электротехнических изделий для автомобильной промышленности, говорит, что новые контакты могут быть интересны коллегам из Узбекистана, который развивает собственный автопром. Узбекистан, считает он, привлекает китайских предпринимателей своим выгодным географическим положением на «Поясе и пути», а также развитой инфраструктурой и транспортным транзитом в Россию и через нее в Европу.