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Основной приоритет Стратегии-2030 в Ростовской области – человек

Экономика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным, шестым, инвестиционным посланием

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Основной приоритет Стратегии-2030 в Ростовской области – человек
Иллюстрация: Donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ростов-на-Дону, 20 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным, шестым, инвестиционным посланием, в ходе которого подвёл итоги работы по улучшению инвестиционного климата в Ростовской области и определил задачи по созданию условий для развития бизнеса. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что основная идея послания — инвестиции в человеческий капитал.

«Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень широк», — сказал Василий Голубев.

По его словам, частные инвестиции преследуют исключительно коммерческий интерес инвестора. Но инвестиции государства, в конечном счёте, считает Голубев, должны обеспечивать именно рост качества жизни людей. Он напомнил, что все девять национальных целей, определённых главой государства, связаны с человеком. Главный приоритет Стратегии-2030 Ростовской области — тоже человек.

Донской глава обратил внимание на то, что валовой региональный продукт по итогам 2018 достигнет 1,4 трлн рублей. Рост ВРП обеспечен позитивной динамикой в промышленности — индекс роста промышленного производства на Дону за 11 месяцев составил 109%. По словам Голубева, в текущем году реализовано свыше 200 инвестпроектов на общую сумму 26 млрд рублей. Благодаря открытию новых производств трудоустроено 3,6 тыс. человек.

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Инвестпослание губернатора Ростовской области Василия Голубева
Иллюстрация: Donland.ru
Инвестпослание губернатора Ростовской области Василия Голубева

Согласно предварительным итогам внешнеэкономической деятельности за 2018 год, Ростовская область вошла в десятку регионов России по темпам роста экспорта. Показатель составил 142,4%. Кроме того, Донской регион оказался на третьем месте в стране по объёму несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом — по объёму экспорта в целом.

Внешнеторговый оборот региона за 10 месяцев 2018 года увеличился на 32,8% или на 2 млрд 459 млн долларов США по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. Основная доля экспорта Ростовской области приходится на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году труженики донского села собрали традиционно высокий урожай — более 11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В ходе оглашения инвестпослания бизнесу Василий Голубев поручил в 2019 году расширить особые условия, действующие в Гуково, на резидентов ТОСЭР «Зверево» и «Донецк», а также внести предложения о возможном расширении перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат. В этом году правительство Ростовской области выступило также с инициативой об увеличении срока действия преференций ТОСЭР с 3 до 5 лет.

Губернатор ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Гуково, Донецк и Зверево, обладающие статусом территорий опережающего социально-экономического развития, и пригласил бизнес более активно открывать здесь свои предприятия.

На Дону в этом году должное внимание было уделено и проблеме доступности детских садов в регионе. С начала 2018 года в Ростовской области создано свыше 2,2 тыс. дополнительных дошкольных мест. Так, после строительства открыто 10 новых дошкольных учреждений.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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