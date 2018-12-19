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Нефтяные цены восстанавливаются после отчета о снижении запасов в США

Экономика

Brent выросла до $57,87 за баррель

Нефтяные цены восстанавливаются после отчета о снижении запасов в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 19 декабря 2018, 20:34 — REGNUM  Мировые нефтяные цены выросли на 3% после отчета Американского института нефти о снижении запасов нефти и топлива в США, 19 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $1,61 (2,9%) до $57,87 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,56 (3,4%) до $47,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 18 декабря прошли для нефти плачевно — за день нефть Brent снизилась на 5,6%, нефть WTI — на 7,3%.

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