Тамбовская область в 2018 году увеличила экспорт в 1,7 раза

Тамбов, , 18:58 — REGNUM В 2018 году Тамбовская область увеличила экспорт в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Объем экспорта составил почти 200 млн долларов.

В Тамбове прошло первое заседание координационного совета при главе администрации области по международной, межрегиональной и экспортной деятельности в 2018 году. Совет создан для разработки стратегических решений по расширению экспортной деятельности Тамбовщины.

По мнению губернатора Александра Никитина, экспортная деятельность является одним из приоритетов экономического развития региона. Развитие торговли на международном уровне осуществляется в направлениях индустриальной промышленности и АПК.

«В 2018 году Тамбовская область увеличила экспорт в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, — говорит первый вице-губернатор Александр Ганов. — Почти 200 млн долларов — эта существенная сумма для нашего региона на фоне прошлых лет, но недостаточная для современной экономики. Поэтому нам необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы для дальнейшего развития экспортной деятельности».

На заседании совета администрации городов Тамбов, Мичуринск, Моршанск поделись своим опытом развития межрегиональных и международных связей в сферах культуры и образования. Общественность этих городов ежегодно участвует в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» в иностранных городах-побратимах. Практикуются студенческие обмены. В этом году наукоград Мичуринск начал работу по формированию бизнес-связей между Россией и Болгарией.

В рамках мероприятия лучшие муниципальные практики международного взаимодействия были отмечены благодарственными письмами администрации Тамбовской области.