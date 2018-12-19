На Тамбовщине создадут систему сквозной научно-производственной кооперации

Тамбов, , 18:52 — REGNUM Тамбовская область вошла в число регионов России по реализации пилотного проекта «Создание системы сквозной научно-производственной кооперации», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Разработана дорожная карта проекта.

В проекте примут участие органы исполнительной власти различных уровней, вузы и сельхозтоваропроизводители. Он будет осуществлен в рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в направлении «Цифровое сельское хозяйство». Участие в программе обсудили сегодня на совещании в администрации области.

«Нам предстоит большая работа с сельхозтоваропроизводителями. Научные знания — это аграрные технологии, сорта, математическое моделирование — мы хотим внедрить в практическую деятельность сельхозпроизводителей таким образом, чтобы получить хороший результат», — говорит помощник министра науки и высшего образования Российской Федерации Екатерина Журавлева.

Реализация проекта будет способствовать развитию отечественных технологий и тем самым снижению уровня импортозависимости и обеспечения устойчивости растениеводческого бизнеса. Уже разработана региональная дорожная карта проекта.

Агропромышленный комплекс Тамбовской области является ведущим элементом региональной экономики с долей валового регионального продукта 30%. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития Тамбовской области. В регионе имеются значительные достижения в сфере информатизации и условия для цифровой платформы АПК. В прошлом году было подписано соглашение между Тамбовской областью и фондом «Сколково», в котором сотрудничество в сфере цифровизации заняло ведущее место. В 2018 году тамбовская компания «ИТ АПК» по заказу корпорации развития Тамбовской области разработала Концепцию цифровой платформы агропромышленного комплекса и проект первой очереди этой платформы. Создан центр компетенции по ИТ в АПК, позволяющий собрать на своей базе лидирующие в этой сфере компании.