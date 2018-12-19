На Ямале «золотой» тариф на мусор понизили бюджетными деньгами

Салехард, , 19:55 — REGNUM На Ямале 19 декабря 2018 года установлен тариф на мусор для населения автономного округа. Принято решение установить размер платы на уровне 150 рублей с человека, тогда как реальный тариф составляет около 700 рублей. Разница для регионального оператора обращения с отходами ООО «Инновационные технологии» будет компенсироваться из бюджета ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

С 1 января 2019 года Ямало-Ненецкий автономный округ как и практически вся Россия переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами. Тариф на вывоз и захоронение мусора составит 150 рублей с человека для жителей многоквартирных домов. Для юридических лиц «мусорный» тариф составит 1 002 рубля за кубический метр.

«Предельная стоимость услуг регионального оператора составляет почти 3 тысячи рублей за кубический метр, это около 700 рублей с человека в месяц. Из них граждане будут платить 150 рублей, а остальное берёт на себя округ», — пояснил директор департамента тарифной политики энергетики и ЖКК Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции 19 декабря.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов признавал, что транспортная логистика вывоза мусора в регионе делает тариф «золотым».

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