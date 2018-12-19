Среда, 19 Декабря 2018 года
19:22:21 МСК

Нефть скорректировалась после «черного вторника»

Экономика

Цены на Brent и WTI выросли на 1,5%

Нефть скорректировалась после «черного вторника»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 19 декабря 2018, 18:53 — REGNUM  Мировые цены на нефть скорректировались после тяжелейшего спада в ходе торгов днем ранее, 19 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту стоимость североморской Brent выросла на 75 центов до $57,01 за баррель. Нефть WTI выросла на 76 центов до $47,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 18 декабря нефть Brent потеряла в цене 5,6% и достигала минимума за 14 месяцев, нефть WTI рухнула на 7,3% до минимального уровня с августа 2017 года.

Читайте также: Панику на рынке нефти создает рост добычи в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить