Эксперт: ферросплавные заводы на Украине могут остановиться из-за УЖД

Киев, , 19:54 — REGNUM Ферросплавные заводы на Украине могут остановиться из-за роста тарифов на железнодорожные грузоперевозки, заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев, сообщает 19 декабря «112 Украина».

По его словам, перевозки импортного марганца по железной дороге подорожают на 25,5%, перевозки местного марганца подорожают на 11,5%, шпака и щебня — на 14,7%. Поскольку марганец является основным ресурсом, используемым «Никопольским заводом ферросплавов», то перевозки для завода подорожают на 8,4 млн гривен в месяц ($300 тыс.) или более чем на 100 млн гривен ($3,59 млн) в год.

Аналогичная ситуация произойдет и с «Запорожским заводом ферросплавов», расходы которого вырастут на 3,5 млн гривен в месяц ($130 тыс.).

Напомним, ранее претензии к «Украинским железным дорогам» в связи с необоснованным повышением тарифов предъявила Европейская бизнес-ассоциация и концерн «Укрметаллургпром».