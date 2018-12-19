Кораблестроители Южной Кореи получили 86% заказов в мире на танкеры для СПГ

Сеул, , 22:28 — REGNUM Крупнейшие кораблестроительные конгломераты Республики Корея — Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering — получили 86% мировых заказов на строительство танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Такие данные приводит южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на исследование британского Центра Кларксона.

Три конгломерата в 2018 году получили 56 заказов на постройку танкеров — 86% от всего мирового объема. Более того, в сегменте крупногабаритных танкеров, вмещающих более 160 тысяч кубометров СПГ, они получили все 55 заказов. Иностранные компании-конкуренты выиграли тендеры на малые и среднеразмерные суда вместимостью до 40 тысяч кубометров.

Среди вышеупомянутых южнокорейских конгломератов наибольшая доля досталась Hyundai — 25 кораблей. Затем следует Daewoo, получившая 17 заказов, и Samsung с 14 заявками на постройку кораблей.