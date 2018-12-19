Социальные расходы ульяновского бюджета-2019 составят 37 млрд рублей

Ульяновск, , 17:54 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 19 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении закон о региональном бюджете на 2019 и на плановый период 2020—2021 годов. Общие доходы утверждены в размере 52,236 млрд рублей, расходы — 51,8 млрд рублей. В структуре расходов почти 37 млрд рублей будет направлено на социальную поддержку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Депутаты одобрили основные параметры региональной казны. Выступая перед парламентариями, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил, что при формировании главного финансового документа исходили из социальной направленности бюджета.

«Это значит, будут выполняться наши обязательства по зарплатам, содержанию учреждений соцсферы и всем социальным выплатам. На эти цели мы направляем 70% бюджета. Расходы на социальные обязательства учитывают повышение МРОТ до величины прожиточного минимума, страховые взносы на ОМС неработающего населения в сумме более 5 млрд рублей, индексацию мер социальной поддержки на уровень инфляции и заработной платы в соответствии с указами президента от 7 мая 2012 года. Прежде всего, это коснется учителей, врачей, воспитателей детских садов, педагогов учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, среднего и младшего медицинского персонала», — напомнил Сергей Морозов.

По его словам, в регионе в 2013—2018 годы на зарплату в рамках майских указов уже дополнительно выделено более 5 млрд рублей, в 2019 году эта цифра вырастет «ещё на 820 млн рублей».

«Исполнение всех майских указов 2012 года остаётся среди наших приоритетов. Общая сумма, которая запланирована в бюджете 2019 года, приблизится к 9 млрд рублей», — отметил губернатор.

Напомним, 21 ноября в первом чтении депутаты областного парламента утвердили основные характеристики региональной казны. В 2019 году доходы составят 52 млрд 236 млн рублей, расходы — почти 51 млрд 790 млн рублей. Бюджет сформирован с профицитом в 446,3 млн рублей.

На социальную политику в 2019 году будет направлено почти 15,3 млрд рублей. В частности, на выплаты пособий пожилым людям — ветеранам труда Ульяновской области и федерального значения, труженикам тыла и другим категориям граждан — заложено более 2,5 млрд рублей. Значительная часть бюджета предусмотрена на развитие образования — 10,2 млрд рублей, здравоохранения — 9,8 млрд рублей, физической культуры и спорта — 1,8 млрд рублей и культуру — 942 млн рублей.

Социально-экономическое развитие Ульяновской области будет обеспечиваться путем реализации 20 государственных программ. Всего на эти цели в следующем году предусмотрено 50,1 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов региональной казны.