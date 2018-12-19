«Это ли не жульничество?»: в Курске хотят поднять тариф на содержание жилья

Курск, , 17:49 — REGNUM Комитет Курского городского собрания по градостроительству и развитию городского хозяйства предложил с 1 января 2019 года повысить плату за содержание жилого помещения. Как сообщила пресс-служба горсобрания, для жителей малоэтажных многоквартирных домов, оснащённых всеми видами инженерного оборудования, плату предложено поднять до 12,19 руб. за квадратный метр, для домов выше пяти этажей — до 15,62 руб. за квадратный метр.

Последняя экспертиза по определению размера платы проводилась в 2012 году. По мнению депутатов, с тех пор сильно изменился состав работ, включаемых в этот пункт платы. Сбор и вывоз мусора исключат из состава платы за содержание жилого помещения и включат в плату за коммунальные услуги. Зато в плату за содержание жилого помещения дополнительно войдут организация и содержание мест накопления бытовых отходов и опасных отходов, а также откачка и вывоз содержимого дворовых туалетов в частных домах.

Решение о повышении платы за содержание жилого помещения депутаты должны принять на заседании городского собрания 20 декабря. Однако такому новогоднему «подарку» куряне не радуются. Глава регионального отделения «Патриотов России» Антон Чекмарёв решил посчитать, что изменения будут значить для среднестатистического владельца квартиры.

«Единственный опасный бытовой отход в моем доме — это энергосберегающая лампочка. Утилизация этой лампочки стоит от 22 до 32 рублей за штуку. Лампочка служит больше года. А теперь следите за наперстками! Тариф собираются увеличить, в моем случае, до 12 руб. 19 коп. за кв. м. Соответственно, я буду платить не 592 руб. 33 коп., а 685 руб., что на 92 руб. 67 коп. больше. Получается, что в год я буду переплачивать 1112 руб. 04 коп. за услугу, которая мне не предоставляется и услугу по утилизации лампочки, которая стоит от 22 до 32 рублей. Это ли не жульничество?» — написал Чекмарёв на своей странице в соцсети, добавив, что собирается посетить грядущее заседание городского собрания.