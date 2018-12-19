В Инчхоне в Южной Корее построен крупнейший терминал для круизных лайнеров

Сеул, , 21:56 — REGNUM В Республике Корея в пригороде столицы Инчхоне завершено строительство крупнейшего в стране терминала для приема и отправки океанских круизных лайнеров. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, терминал оборудован причалом длиной 430 метров, позволяющим принимать даже самый большой круизный лайнер в мире водоизмещением 225 000 тонн. Официальное открытие состоится в апреле 2019 года.

Терминал способен принимать лайнеры с 6000 пассажирами на борту. Ожидается, что его открытие окажет значительное влияние на портовый город, придав ему мощный экономический импульс.

На данный момент в Республике Корея функционируют несколько терминалов — в Пусане (способный принимать 220 000-тонные суда), а также на островах Чеджу и Сокчхо, однако возможности относительно невелики.

Как ожидается, в 2019 году в новый терминал прибудут 22 круизных лайнера и 50 000 туристов.