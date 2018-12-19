Кредиторы «Чувашавтотранса» отложили «устное поручение» главы республики

Чебоксары, , 17:35 — REGNUM В Чувашии прошло заседание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс». Согласно документу, кредиторы в общей сложности заявили о 55,7 млн рублей задолженности. Они не приняли к сведению отчёт конкурсного управляющего и не стали принимать решения по «устного поручения» главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, общее число требований заявлено на сумму 55 701 663,85 рублей. Из них наибольшая сумма задолженности сложилась перед управлением Федеральной налоговой службой Чувашии, составив 41 418 279,31 рублей. Минюст Чувашии заявил о 2 870 857,8 рублей задолженности.

На собрании кредиторов было зачитано «письмо» от минтранса Чувашии, с которым ведомство обратилось «во исполнение устного поручения» главы республики Михаила Игнатьева на еженедельном совещании. Речь идёт о передаче перевозчикам в аренду автобусов по арендной цене, «не превышающей 50 тыс. рублей в месяц за один автобус в связи с отказом перевозчиком арендовать автобусы по более высокой цене».

"Данные мероприятия необходимы для перевозок в «часы пик» на загруженных маршрутах, в том числе сообщением Чебоксары — Новочебоксарск. Реализация данного решения позволит использовать движимое имущество по его прямому назначению и значительно улучшить транспортное сообщение», — приводится выдержка из обращения.

Данный вопрос не был включён в основную повестку, и кредиторы не стали его рассматривать в качестве дополнительного вопроса. Решение по данному обращению принято не было.

На заседании также был заслушан отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности, финансовом состоянии предприятия и его имуществе, ходе конкурсного производства. Данный отчёт кредиторы отказались принимать к сведению.

Кроме того, кредиторы поддержали предложение о сдаче на металлолом списанных автобусов, выявленных в ходе инвентаризации. О каком именно количестве автобусов идёт речь, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после оценки ключевых административных зданий ГУП «Чувашавтотранс» определена рыночная стоимость автопарка предприятия-банкрота. Общая цена более 240 автобусов по итогам инвентаризации составила почти 130 млн рублей.

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Напомним, в ноябре кредиторы разрешили конкурсному управляющему сдачу автобусов предприятия в аренду на условиях безубыточности: на тот момент было заключено 24 договора на передачу 89 автобусов в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября предприятие признано банкротом, конкурсное производство открыто до 13 марта 2019 года.