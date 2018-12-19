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Пакистанский центробанк: приток инвестиций сократился на 35%

Экономика

Сокращение прямых иностранных инвестиций в пакистанскую экономику вызвано снижением интереса китайских инвесторов

Пакистанский центробанк: приток инвестиций сократился на 35%
Lip Kee
Пакистан

Исламабад, 19 декабря 2018, 20:01 — REGNUM  Государственный банк Пакистана (центробанк) отчитался о притоке инвестиций за первые пять месяцев текущего фискального года (июль-ноябрь).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, по сравнению с аналогичным периодом прошлого фискального года, приток прямых иностранных инвестиций в пакистанскую экономику сократился на 35% и составил всего 880 миллионов долларов. Падение связано с уменьшением долгосрочных вложений главного партнёра Пакистана — КНР, направившего на проекты в исламской республике 554 миллиона долларов (66% всех пакистанских прямых инвестиций).

В первой половине фискального года Пакистан также столкнулся с выводом больших объемов портфельных инвестиций: всего за пять месяцев из страны «утекло» 330 миллионов долларов. В сравнении со 100 миллионами, выведенными в первые пять месяцев прошлого года, такой отток эксперты считают «бегством капитала».

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Зарубежная хроника
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