Пакистанский центробанк: приток инвестиций сократился на 35%

Исламабад, , 20:01 — REGNUM Государственный банк Пакистана (центробанк) отчитался о притоке инвестиций за первые пять месяцев текущего фискального года (июль-ноябрь).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, по сравнению с аналогичным периодом прошлого фискального года, приток прямых иностранных инвестиций в пакистанскую экономику сократился на 35% и составил всего 880 миллионов долларов. Падение связано с уменьшением долгосрочных вложений главного партнёра Пакистана — КНР, направившего на проекты в исламской республике 554 миллиона долларов (66% всех пакистанских прямых инвестиций).

В первой половине фискального года Пакистан также столкнулся с выводом больших объемов портфельных инвестиций: всего за пять месяцев из страны «утекло» 330 миллионов долларов. В сравнении со 100 миллионами, выведенными в первые пять месяцев прошлого года, такой отток эксперты считают «бегством капитала».