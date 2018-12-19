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Собянин обещал помочь хлебзаводу «Черкизово», где голодают люди

Экономика

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово»

Собянин обещал помочь хлебзаводу «Черкизово», где голодают люди
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хлебозавод

Москва, 19 декабря 2018, 17:31 — REGNUM  Долги по зарплате рабочим хлебзавода «Черкизово» будут выплачены, сообщил 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети.

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово». Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на хлебзаводе с августа не выплачивают зарплату рабочим. Они объявили голодовку и требуют денег. Одному из участников голодовки потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что о ситуации доложат президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил 19 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владелец холдинга, куда входит хлебзавод, около года находится под арестом. Директор предприятия сбежал.

Читайте ранее в этом сюжете: Путину доложат об обращении работников хлебозавода «Черкизово»

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