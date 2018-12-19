Пермский госстройнадзор просит прокуратуру проверить двоих застройщиков

Пермь, , 17:17 — REGNUM В Перми краевая Инспекция государственного строительного надзора просит прокуратуру проверит действия двоих застройщиков. Ведомство подозревает нецелевое использование средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве строительства.

Речь идёт о фирмах «А-система» и жилищно-строительный кооператив «Правый берег». В первом случае сотрудники инспекции заподозрили нецелевое расходование денег на сумму 38 млн рублей, во втором — 10 млн.

По информации министерства, «А-система» строит дом на улице Юнг Прикамье, 14. Объект является долгостроем. А ЖСК «Правый берег» занимается недостроем на улице Кировоградской. Также ранее эта компания строила дом по улице Ушакова, 36б. В 2017 году его удалось ввести в эксплуатацию.

Как отмечают в министерстве, с середины 2017 года в Пермском крае удалось достроить девять проблемных домов. Жильё получили 1150 семей.