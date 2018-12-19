Кравчук: МВФ не решит экономические проблемы Украины

Киев, , 17:38 — REGNUM Если Украина будет жить от одного транша МВФ до другого, то уровень жизни в стране не вырастет, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает 19 декабря УНИАН.

По его словам, МВФ не сможет вывести Украину на первое место среди других стран, так как постоянные транши только увеличивают долги Киева, а вот уровень жизни и инвестиций на Украине не растет.

Кравчук отметил, что порядка 55% украинской экономики находятся в незаконной, теневой сфере. Президент считает, что вывод 20% экономики из тени позволил бы получить $12 млрд.

Напомним, госпереворот на Украине в 2014 году привел страну к системному кризису. Однако новая незаконная власть решила вместо развития собственных экономических мощностей жить за счет кредитов, что привело к резкому ухудшению жизни населения.