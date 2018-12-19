Среда, 19 Декабря 2018 года
17:41:13 МСК

Во Владимирской области приняли бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

Экономика

Полностью ликвидировать дефицит депутаты и чиновники надеются к 2021 году

Владимир, 19 декабря 2018, 16:36 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 19 декабря приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, дефицит в 2019 году составит 2 млрд рублей.

Доходы областной казны в 2019 году должны составить около 61,7 млрд рублей. Расходы планируются в размере 63,8 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом и доходная, и расходная части выросли на 7,7%.

«Основные приоритеты остаются прежними: исполнение социальных обязательств перед населением, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, капитальные вложения в объекты социальной сферы», — сообщили в пресс-службе.

Так, на социальную сферу пойдёт 67% расходов. Например, на образование планируется потратить около 15,5 млрд рублей, на социальную политику — 13,2 млрд рублей, на здравоохранение — 11,6 млрд. На поддержку экономики запланировано 10,9 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2018 году изначально принимался с планируемым дефицитом в 1,9 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Владимирской области планируется с дефицитом в 2 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить