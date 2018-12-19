Во Владимирской области приняли бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

Владимир, , 16:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 19 декабря приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, дефицит в 2019 году составит 2 млрд рублей.

Доходы областной казны в 2019 году должны составить около 61,7 млрд рублей. Расходы планируются в размере 63,8 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом и доходная, и расходная части выросли на 7,7%.

«Основные приоритеты остаются прежними: исполнение социальных обязательств перед населением, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, капитальные вложения в объекты социальной сферы», — сообщили в пресс-службе.

Так, на социальную сферу пойдёт 67% расходов. Например, на образование планируется потратить около 15,5 млрд рублей, на социальную политику — 13,2 млрд рублей, на здравоохранение — 11,6 млрд. На поддержку экономики запланировано 10,9 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет на 2018 году изначально принимался с планируемым дефицитом в 1,9 млрд рублей.

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