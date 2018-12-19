Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2%

Москва, , 16:21 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 11 по 17 декабря выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала декабря достигла 0,5%, с начала текущего года — 3,9%.

По оценке Росстата, за неделю куриные яйца подорожали на 4,4%, пшено — на 1,3%, мясо кур, сосиски, сардельки — на 0,6%, сыры, мука, хлеб из пшеничной муки — на 0,5%, вареная колбаса, сахар-песок, ржаной хлеб — на 0,4%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, творог, вермишель и соль — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 2,6%. В том числе огурцы стали дороже на 8,5%, помидоры — на 5,5%, белокочанная капуста — на 3,6%.

Цены на автомобильный бензин в стране за неделю снизились на 0,1%, цены на дизельное топливо не изменились.

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