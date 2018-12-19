В Сербии оценили убытки от 100-процентной таможенной пошлины Косово

Брюссель, , 16:13 — REGNUM Убытки бюджета Сербии в результате введения властями Косово 100-процентной таможенной пошлины на сербские товары составят около 43 млн евро в месяц. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на встрече с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини в Брюсселе.

По её словам, с момента введения пошлин в ноябре Белград уже потерял 25,7 млн евро, а к концу года, в случае сохранения таможенных ограничений, убытки достигнут уже 65,5 млн евро.

Ана Брнабич почеркнула, что такие действия «идут вразрез с европейскими ценностями и стандартами», и потому Белград не вводит аналогичных ответных мер в отношении Приштины.

Отметим, что накануне на заседании совета по ассоциации и стабилизации между Евросоюзом и Косово было выражено «глубокое сожаление» Брюсселя в связи с введением односторонних пошлин косовскими властями. Евросоюз призвал Приштину отменить введённые ограничения, в том числе из-за того, что подобные шаги «снижают привлекательность Косово в качестве места для инвестиций и бизнеса».

Напомним, в конце ноября правительство отделившегося от Сербии Косово приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на все товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины, за исключением тех, которые включены в список международных брендов.

При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

До этого Приштиной уже были введены пошлины в размере 10% на сербский и боснийский импорт, а решение об их повышении до размера стоимости товара было принято после очередного провала попытки Косово получить членство в Интерполе, которому препятствует Сербия.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее уже призвала власти Косово аннулировать своё решение, заявив, что оно нарушает соглашение CEFTA и противоречит соглашению об ассоциации и стабилизации.