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ЦБ приготовил гражданам «новогодние подарки»: о росте цен

Экономика

Практически всегда с наступлением нового года в России повышаются цены

ЦБ приготовил гражданам «новогодние подарки»: о росте цен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 19 декабря 2018, 16:06 — REGNUM  Подорожание указанных в отчете ЦБ РФ товаров вполне ожидаемо. Стоит отметить, что помимо указанных факторов — роста НДС и акцизов, подстегнет инфляцию и очередной рост тарифов естественных монополий. Что касается упомянутых социально значимых товаров, они вырастут в цене, несмотря на сохранение ставки НДС на уровне 10%. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Связано это с увеличением транспортных затрат и снижением курса рубля, что отразится на стоимости сырья и кормов. В своем отчете ЦБ лишь констатировал привычные для российских граждан «новогодние подарки», к которым все уже привыкли. Практически всегда с наступлением нового года в России повышаются цены», — пояснил эксперт.

Исключением, пожалуй, является рост основной ставки НДС. По разным оценкам, дополнительная налоговая нагрузка добавит общему уровню инфляции не менее 1 процентного пункта.

«Высока вероятность отложенного роста стоимости литра бензина и дизеля. В 2018 году цены взлетели на 20−25%, в 2019 году не исключен аналогичный рост без привязки к реальной ситуации на рынке нефти», — считает Козловский.

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Инфляция
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