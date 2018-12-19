Джакарта, , 16:10 — REGNUM Автомобильный немецкий концерн Volkswagen планирует построить завод в Индонезии, сообщает Antaranews.

Инвестиционная стоимость, по прогнозам, будет не слишком большой, примерно 40−50 миллионов евро, учитывая, что автомобили, произведенные на этом заводе, будут экспортироваться на рынок Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сообщается, что Volkswagen также намерен инвестировать в производство индонезийских автомобилей.

Напомним, немецкий концерн Volkswagen появился в мае 1937 года. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге (Нижняя Саксония). В 2015 году концерн Volkswagen открыл завод по производству бензиновых двигателей в Калуге.