Компания Polymetal обменяла российское месторождение на казахстанское

Астана, , 16:04 — REGNUM Российская горнодобывающая компания Polymetal International plc обменяла собственное месторождение Тарутинское в России на 85-процентную долю в месторождении Восточно-Тарутинское в Казахстане, принадлежащее Русской медной компании, сообщили 19 декабря в пресс-службе Polymetal.

По словам исполнительного директора группы Polymetal Виталия Несиса, обмен активами позволит компании упростить перевозки, так как для обогащения с прежнего месторождения руда должна была проходить через казахстанско-российскую границу.

В Polymetal уточнили, что расстояние перевозки руды до перерабатывающей фабрики Варваринской сократится со 150 до 110 км.

Отметим, фабрика Варваринская — первое предприятие Polymetal в Казахстане. Мощность фабрики составляет 4,2 млн тонн золотой и медной руды в год.

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