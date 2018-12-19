В России разрабатывают «чёрный ящик» космического корабля «Федерация»

Москва, , 15:57 — REGNUM Специалисты холдинга «Российские космические системы» приступили к разработке системы, которая позволит собирать, регистрировать и сохранять информацию аппаратуры космического корабля «Федерация», сообщает 19 декабря пресс-служба холдинга.

Прибор «СЗИ-2» будет создан в корпусе, который защитит данные от ударов и высоких температур. Он будет состоять из двух блоков и сможет записывать информацию со скоростью до 256 Кбайт/с. При этом объём накопителя увеличится с 4 до 96 Гб, а вес снизится с 9,5 до 7,2 кг.

Отличием СЗИ-2 от прибора предыдущего поколения заключается в том, что он будет выполнен из отечественных электронных компонентов. Предполагается, что новая система позволит многократное использование прибора. После посадки корабля и обработки информации СЗИ-2 будет направляться на техобслуживание и подготовку к повторной эксплуатации.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Он предназначен для доставки людей и грузов на космические станции. Предполагается, что корабль станет одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. В настоящее время его разработку ведут специалисты РКК «Энергия» им. С.П. Королева.

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