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Снижение цен на нефть продолжится до $50 – мнение

Экономика

… если не устоит поддержка в $55

Снижение цен на нефть продолжится до $50 – мнение
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 19 декабря 2018, 15:56 — REGNUM  Продолжается динамичное снижение цен на нефть. После непродолжительного бокового движения фьючерсы на нефть во вторник снова нырнули вниз. Падение было серьезным, около 6%. Цена опустилась на минимум за 14 месяцев до отметки 56 руб/доллар. Американский фьючерс вообще упал ниже $46? заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Не помогло нефти заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что уже в первом квартале 2019 года добыча нефти в России сократится на 228 тыс. баррелей. Главная причина снижение — превышение предложения над спросом», — полагает эксперт.

Последние макроэкономические данные говорят о том, что мировая экономика существенно замедлилась, значит, потребление энергоносителей будет снижаться, а сокращение добычи процесс достаточно затянутый по времени, поэтому и возникают провалы на нефтяном рынке.

«Судя по всему, снижение цен продолжится. Запасы нефти в США по данным API выросли на 3.4 млн баррелей. С технической точки зрения фьючерс Brent стремится к $55, а если и эта поддержка не устоит, тогда цена упадет до $50 за баррель», — считает Богданов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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