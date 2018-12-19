Бойко: «Никакого эмбарго нет. Украинские танки ездят на российском дизеле»

Киев, , 15:51 — REGNUM Украинский депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко считает, что правительство Украины не вводило торговое эмбарго в отношении российских товаров. Соответствующее заявление Бойко сделал 19 декабря в кулуарах Верховной Рады.

«Никакого эмбарго нет. Ситуация противоположна тому, о чем сегодня говорят провластные политики. Сегодня мы в Россию продаем товаров на 1,5 млрд долл, а закупаем у России на 4,5 млрд долл. Мы отдаем свои 3 млрд в экономику более сильного государства. Я считают, что никакого эмбарго нет… Можно сказать, что украинские танки проводят военные учения и ездят на российском дизтопливе. Может кто-то об этом не знает в правительстве? Они все ездят на российском дизтопливе. При этом кричат, что Россия — агрессор».

Он призвал правительство разработать программы выравнивания торгового сальдо с теми странами, у которых Украина больше покупает товаров, чем продает.

«Нужна комплексная программа не только с Россией, но и всеми странами, которым мы продаем меньше, чем покупаем, чтобы у нас в стране был позитивный торгово-экономический баланс. Мы должны больше продавать чем покупать. Тогда не надо будет бегать по миру и искать кредиты, чтобы поддержать национальную валюту. Тогда она будет поддерживаться за счет притока валюты в страну. Это единственная возможность для страны, чтобы избавиться этой кредитной кабалы», — пояснил Бойко.

Депутат также обвинил украинские власти в зарабатывании на коррупционных схемах закупки российского газа через Австрию.

«Сегодняшний режим создал коррупционную схему, когда российский газ закупается в Австрии и он становится дороже на 50 долл, чем тот газ, который идет по контракту. Это чисто коррупционная схема сегодняшнего руководства страны», — подытожил Бойко.

Как сообщалось, 18 декабря Киев продлил до 31 декабря 2019 года ограничения на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров. По данным пресс-службы минэкономразвития Украины, отменен режим «свободной торговли» с Россией.

Ограничение распространяются на следующие российские товары: пищевая продукция (молочная продукция, чай, кофе, пиво, алкогольные изделия), косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий, а также железнодорожное оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другое.

Напомним, 1 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко отметил, что доля украинского экспорта в страны Европейского Союза достигла 42%. Он также уточнил, что за первое полугодие 2018 года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше, нежели за этот же период в прошлом году.

В то же время, по данным украинского госстата, в январе-июле 2018 года Россия оставалась главным рынком сбыта для украинских товаров. Так, на долю российского рынка пришлось 8% (2 млрд 147,9 млн долл) от общего объема украинского экспорта. В свою очередь, Украина импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего импорта.

Вторым по величине торговым партнером Украины является Польша, на долю которой пришлось 7,1% украинского экспорта (1 897 млн долл.), а на долю импорта польских товаров в Украину пришлось 14,3% (2 033,2 млн. долл.). В первом полугодии объем экспорта Украины в Италию составил 1 650,2 млн долл. (6,1%), а импорт — 1 млрд 085,7 млн долл. (3,5% от общего объема).

Кроме того, в 2017 году Россия также оставалась главным торговым партнером Украины. Так, экспорт товаров из Украины в РФ вырос почти на 10% (составив 3,9 миллиарда долларов), а импорт — почти на 40% (7,2 млрд долларов). Таким образом, Киев увеличил отрицательное сальдо в торговле с Москвой до 3,3 миллиарда долларов. На долю Россию пришлось более 9% в украинском экспорте и более 14% — в импорте.