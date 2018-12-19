Отмена табло с курсами валют снизит пагубный эффект — эксперт

Москва, , 15:41 — REGNUM Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о запрете уличных табло с курсами валют по большому счету никак не отразится на работе обменных пунктов, а определенный пагубный психологический эффект от бегающих котировок рубля и доллара может снизить, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

«Так как во времена высокой волатильности, зачастую создаваемой исключительно спекулятивными движениями, граждане, поддавшись паническим настроениям, бегут совершать неоправданные операции с иностранными валютами, которые, как правило, заканчиваются для них убытками», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», наделяющие Банк России правом контролировать размещение на улицах информации о курсах иностранных валют.

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