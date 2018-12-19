Эксперты ожидают снижения объема перевозок по рекам России в 2019 году

Москва, , 15:39 — REGNUM Общий объём грузоперевозок по внутренним водным путям России в следующем году может сократиться на 3% и составить 115 млн тонн. Такие цифры озвучил заместитель руководителя Росморречфлота Виктор Вовк, передает 19 декабря ИАА «ПортНьюс».

Из сообщения следует, что совместное заседание коллегии Росморречфлота и общественного совета при Росморречфлоте было посвящено итогам работы ведомства в уходящем году и планированию деятельности на следующий год. Отмечается, что в 2018 году объем перевозок увеличился в Енисейском (на 7,3%) и Амурском (на 9,1%) бассейнах. В остальных бассейнах зафиксировано снижение.

Объём пассажироперевозок на внутреннем водном транспорте за 11 месяцев уходящего года снизился на 2,5% — до 12,2 млн человек.

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