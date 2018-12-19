На Тамбовщине уделяют «особое внимание» работникам предпенсионного возраста

Тамбов, , 15:24 — REGNUM В Тамбовской области разработан проект программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В 2019 году в этой программе примут участие 404 человека.

В связи с изменением пенсионного возраста особое внимание уделяется вопросам занятости граждан предпенсионного возраста. В Тамбовской области выстроено межведомственное взаимодействие, утвержден план мероприятий по обеспечению сопровождения и развития занятости граждан данной категории. Комплексный подход к решению вопросов занятости позволил обеспечить адресную работу с данной категорией населения.

Работникам предпенсионного возраста уделяют «особое внимание», говорят региональные власти. В рамках соглашения между органами службы занятости и региональным отделением Пенсионного фонда РФ составлен перечень организаций и предприятий из 2268 организаций, в которых работают около 6 тыс. мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. За соблюдением трудового законодательства в отношении тамбовчан предпенсионного возраста следит государственная инспекция труда области. В регионе проводится широкая информационная кампания, направленная на недопущение снижения уровня занятости работников данной категории.

В каждом муниципальном образовании области на базе центров занятости созданы консультационные пункты для граждан предпенсионного возраста. Действуют телефоны «горячей линии». Специалисты информируют граждан предпенсионного возраста о ситуации на рынке труда, проводят ярмарки вакансий, оказывают услуги по поиску подходящей работы, при необходимости предлагают обучение или переобучение.

В соответствии с майским указом президента РФ в области разработан проект программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. В 2019 году в программе примут участие 404 человека. На эти цели будет направлено 27,6 млн рублей. Перечень востребованных и перспективных профессий, в том числе с учетом реализуемых и запланированных к реализации инвестиционных проектов, постоянно обновляется.

В Тамбовской области принят закон о сохранении региональных льгот для лиц предпенсионного возраста. В законопроекте прописана норма, которая гарантирует лицам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сохранение всех действующих региональных мер социальной поддержки.

Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, на федеральном уровне необходимо проработать возможность внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части установления дополнительных гарантий для лиц предпенсионного возраста. В частности, включить их в категории лиц, для которых не устанавливается испытание при приеме на работу. Предоставить преимущественное право на оставление на работе при сокращении, а работодателя обязать предупреждать о предстоящем увольнении в связи с сокращением данную категорию граждан и органы службы занятости не менее, чем за три месяца до увольнения. Вместе с этим глава региона предлагает возобновить предоставление грантов начинающим предпринимателям предпенсионного возраста в рамках программы Минэкономразвития, действовавшей с 2009 по 2016 годы.