Насосная станция Костромы запустила новое оборудование

Кострома, , 15:16 — REGNUM Вторая канализационно-насосная станция Костромы обновила оборудование и запустила новый насос, сообщает областное телевидение «Русь». Горводоконал потратил на модернизацию 25 миллионов рублей.

На станции заменили трубопроводы, запорную арматуру, задвижки, трансформаторы и установили новый насос вместо трех старых. В областном телевидении сообщают, что насос потребляет в 2 раза меньше электроэнергии и сэкономит предприятию 700 тысяч рублей в год.

«Старые насосы отработали порядка 10−15 и больше лет. Ясно, что ремонтировали часто. Меняли подшипники, постоянно меняли сальниковую набивку. Ну, а новый, он совершенно другого качества. В обслуживании, мы думаем, что намного будет удобнее и проще», — отмечает начальник цеха канализационно-насосной станции № 2 Сергей Симоненко.

В 2019 году руководство горводоканала обещает провести модернизацию еще 2 объектов и потратить на данные цели 40 миллионов рублей:

Очистка воды на насосно-фильтровальной станции на улице 1 мая будет переведена с хлора на гипохлорид — монтаж оборудования планируют завершить в первом квартале 2019;

Планируется обновить оборудование Димитровских очистных сооружений .

«Первый подъем в Козелино, где станция поднимает воду с реки Волга и подаёт на сооружение. Там планируется замена всего электрооборудования, насосных агрегатов, задвижек. Полностью комплекс. Затраты там более 20 миллионов», — сообщил директор Костромагорводоканала Павел Пылёв.

Отметим, что насосная станция обслуживает дома всего фабричного района Костромы, принимает стоки и перекачивает их по дюкеру на очистные сооружения.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костроме частично автоматизировали работу насосов городского водопровода. На модернизацию оборудования «Костромагорводоканала» было затрачено 1,5 млн рублей: был установлен новый насосный агрегат взамен устаревшего, установлены датчики температуры, автоматизирован процесс запуска промывного насоса, обновлена и настроена система контроля параметров работы оборудования в диспетчерской.

В мае 2018 года «Костромагорводоканал» приступил ко второму этапу работ по автоматизации станции. Продолжается замена запорной арматуры, рециркуляторов на фильтрах и другие работы. В планах — автоматизация работы фильтров и реагентного хозяйства.